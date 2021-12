Pahor ob 30-letnici države in ustave: Ta izključevalna politika ni vzdržna

Praznujemo 30 let, odkar smo kot država dobili pravni temelj Ustavo, temeljni in najvišji splošni pravni akt. Sprejet je bil na današnji dan leta 1991 in je pomenil osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije tudi v pravnem smislu. In prav v času, ko ustava in z njo naša država praznujeta 30 let, so se v oddaji Svet pogovarjali s predsednikom države, Borutom Pahorjem. Kaj meni o pogostih opisih oblasti kot fašistične, kdo meni, da bo zmagovalec volitev in kdo poleg njega kraljuje v predsedniški plači.