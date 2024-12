Ta veseli dan kulture: kar 190 dogodkov po vsej državi

Že 25. leto zapored Slovenci in Slovenke praznujemo Ta veseli dan kulture, ko lahko z obiskom kulturnih ustanov počastimo svojo kulturo in zgodovino. A pomembno je, da se kulture zavedamo vse dni v letu, ne samo ob dnevih odprtih vrat, ko je obisk brezplačen, pravijo zaposleni v kulturnih ustanovah. Upravni odbor Prešernovega sklada je razglasil tudi prejemnike in prejemnice najvišjih državnih nagrad za umetniške dosežke za leto 2025.