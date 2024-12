Tabor v Vili Šumica letos gostil 43 otrok

Ljubezen, objemi, prenehanje vojn, nasilja in sovraštva. Majhne želje 43 otrok v Vili Šumica, ki se nič kaj dosti ne razlikujejo od želja odraslih. "Otroci so zelo navdušeni, čez cel dan se izvajajo aktivnosti. Sankamo se, kepamo. Tudi Božiček je prišel na obisk in so bili daril zelo veseli," pravi pedagoški vodja Gašper Korošec. Tudi mi smo nekatere ujeli med zimskimi radostmi. Spet drugi so pridno risali prave umetnine in izdelovali zapestnice. "Potrebujejo odklop od vsakdanjih težav. Da malo pozabijo na težave in uživajo ter so lahko normalno otroci," doda Korošec.