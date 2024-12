Tačkin božič: polepšajmo december tudi štirinožnim prijateljem

December je mesec obdarovanj. In v tem obdobju poteka kar nekaj dobrodelnih akcij, s katerimi lahko otrokom, starejšim, največkrat tistim, za katere december ni tako vesel, tega polepšamo sami. Poleg ljudi pa si pozornosti želijo tudi številni psi in mucki, ki bodo praznike preživeli v zavetiščih, kjer jim sicer nič ne manjka, a tisti pravi dom, ki si ga vsaka žival zasluži, to vendarle ni. In med čakanjem na čisto svojega človeka jih lahko v okviru akcije Tačkin božič razveselimo s kakšnim darilcem.