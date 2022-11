Fizioterapija je igrala pomembno vlogo pri okrevanju Tadeja Goloba, pisatelja in alpinista, ki je v začetku septembra pred dvema letoma med plezanjem zdrsnil 20 metrov v globino. Utrpel je več zlomov: vseh vratnih vretenc, lopatice, medenice in stegnenice, zaradi možganskih poškodb so ga zdravniki za 14 dni dali v umetno komo. Njegova zadnja knjiga nosi istoimenski naslov - Koma. Prebujanje ni bilo filmsko, je pripovedoval, je pa bila zato vsaka noč v bolnišnici grozljiva.