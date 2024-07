'Tadej in celotna ekipa so šampioni'

Tadej Pogačar je z izjemno tritedensko predstavo znova spisal zgodovino, kakršne slovensko kolesarstvo in slovenski šport ne pomnita. Po Italiji je tako pokal zasluženo dvignil še v Franciji. Pogačar je s tem uspehom postal prvi kolesar po letu 1998, ki mu je oboje uspelo v istem letu. Užitek je bilo gledati njegovo nadvlado, že po prvem merjenju vmesnega časa je bil namreč najhitrejši in tudi v cilj je pripeljal več kot minuto hitreje kot lanski zmagovalec Vingegaard. Kako uspešen športnik je, dokazuje statistika, ki pravi, da je Pogačar šesti najuspešnejši kolesar v zgodovini Toura. V povprečju je dobil skoraj vsako šesto etapo na Dirki po Franciji. Sicer pa je to njegova tretja skupna zmaga. Pogačarju v čast je tako v Nici zadonela Zdravljica, veselje pa se je preselilo tudi v Slovenijo in domačo Komendo.