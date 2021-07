Tadej Pogačar slavil prvo etapno zmago z rumeno majico

Vodilni kolesar na letošnji dirki po Franciji, Tadej Pogačar, ne popušča pritiskom tekmecev. Tudi na današnji, 18. etapi je suvereno odbil vse napade in ponovno kot prvi zapeljal čez končni cilj. To je že tretja osvojena etapna zmaga na letošnjem Touru. Pred nedeljskim zaključkom v Parizu je na vrsti še ravninska etapa in težko pričakovani kronometer v soboto. In vsak dan, že od začetka letošnje dirke, za Tadeja navijajo tudi v njegovem rojstnem kraju.

