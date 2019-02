Tajani: Moja omemba je zadevala istrske in dalmatinske izseljence

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je odzval na pismo zunanjega ministra Mira Cerarja v zvezi z izjavami ob dnevu spomina 10. februarja pri Bazovici.

Cerar je pismo, v katerem izraža izraža zaskrbljenost in razočaranje nad Tajanijevim govorom, poslal 12. februarja.

"Globoko me žalosti in obžalujem, da so moje besede med vašimi sodržavljani naletele na takšen odziv," je uvodoma zapisal Tajani in dodal, da njegova namera ni bilo ustvarjanje napetosti, še manj pa izražati ozemeljske pretenzije.

"Moja omembna italijanske Istre in Dalmacije je zadevala istrske in dalmatinske izseljence, njihove otroke in vnuke, ki so bili navzoči na slovesnosti v velikem številu," nadaljuje predsednik Evropskega parlamenta. "Kot tudi sami ugotavljate, je vse moje politično delovanje vedno temeljilo na vrednotah prijateljstva in bratstva ter na preseganju preteklih delitev, kar je osnovni gradnik Evropske unije," v pismu med drugim še piše Tajani.

Spomnimo ...

Na slovesnosti je Tajani izjavil, naj "živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija". V ponedeljek je izrazil obžalovanje, če so bile njegove izjave napačno razumljene, in dodal, da je želel posredovati sporočilo miru. V sredo pa se je po sestanku s slovenskimi in hrvaškimi evroposlanci Evropske ljudske stranke še opravičil za te izjave.

Cerar je predsedniku Evropskega parlamenta zaradi njegovih izjav v Bazovici pisal v torek, in sicer kljub ponedeljkovemu opravičilu. Pojasnil je, da tedaj ni bilo izrečeno vse, kar pričakuje sam in tudi Slovenija.

Tajani je po ministrovih besedah "kot predsednik Evropskega parlamenta, institucije, ki predstavlja državljanke in državljane unije, na slovesnosti podal izjave, ki niso ne v duhu Evropske unije ne njenih ustanovnih vrednot". "Prav nasprotno, vaše izjave nas vračajo v čase, ko se je z nevarno retoriko v Evropi spodbujalo k sovražnostim do drugih narodov ter ustvarjalo napetosti med narodi in državami," je dodal Cerar.

Zunanji minister se na sredino opravičilo predsednika Evropskega parlamenta še ni odzval.

Tajani se je opravičil tudi hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović in hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću. Pismi so v sredo objavili na spletnih straneh hrvaške predsednice in hrvaške vlade.

Pismo Cerarju v celoti objavljamo v priponki: