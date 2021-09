Tajda presenetila s svojo gibčnostjo. Kako ji je uspelo priti do zlatega gumba?

Neverjetni zasuki in prožnost telesa, ob katerih smo se v nedeljo zvečer v šoku tudi obračali stran od ekrana, predvsem pa se spraševali, kako je to sploh mogoče. 15-letna Tajda Korče, ki si je v oddaji Slovenija ima talent prislužila prvi zlati gumb, pravi, da se je vse začelo pred dvema letoma, ko so jo k upogibanju telesa spodbudili posnetki na YouTubu. Prej je znala kot plesalka narediti le "špago", z vsakodnevnim treningom pa je to, milo rečeno, zelo nadgradila.