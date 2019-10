Tajfun Hagibis: voda uničila tudi deset 30 milijonov dolarjev vrednih hitrih vlakov

Tajfun je sicer že oslabel in se pomaknil s kopnega, a za seboj pustil sled uničenja. Po zadnjih podatkih je umrlo 37 ljudi, še 20 pa je pogrešanih. Na tisoče policistov, gasilcev, reševalcev in vojakov si prizadeva, da bi dosegli ujete v zemeljskih plazovih in poplavah. Po zadnjih podatkih v iskalno-reševalnih akcijah sodeluje več kot 110.000 ljudi.

Tajfuni na Japonskem sicer niso redkost - samo prejšnji mesec je dele države opustošil tajfun Faxai in poškodoval več kot 30.000 domov, pri čemer jih večina do danes ostaja še nepopravljena.

V Naganu poplavlja reka Čikuma, zaradi česar so pod vodo številna stanovanjska območja. Poplavilo je tudi železniško skladišče – voda je zalila deset hitrih vlakov, in vsak je ocenjen na približno 30 milijonov dolarjev (27,17 milijona evrov).

V osrednji prefekturi Nagano je skupina reševalcev s potapljaško opremo v narasli vodi začela iskati preživele. Zaradi tajfuna so odpovedali tudi več tekem svetovnega prvenstva v ragbiju. Tekmo med Japonsko in Škotsko so sicer odigrali (na fotografiji).

Zaradi tajfuna so na Japonskem odpovedali tudi tri tekme svetovnega prvenstva v ragbiju. Ključno tekmo med Japonsko in Škotsko so tekmovalci sicer lahko odigrali – Japonska je zmagala z 28:21 in se tako prvič uvrstila v četrtfinale. Se je pa po koncu tekme trener reprezentance Jamie Joseph poklonil prizadetim. "Vsi, ki trpite zaradi tajfuna – ta igra je bila namenjena vam. Občinstvo je bilo množično, in to danes je bilo več kot le igra," je dejal po poročanju BBC.