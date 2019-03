Dokument svari pred »kritično trimesečno fazo« po izstopu iz EU in določa navodila za primer izhoda brez dogovora. Dodaja še, da se bodo morali vladni uradi sami soočiti z večino težav ali pa bodo tvegali kolaps "Operacije rumeno kladivo", kot so poimenovali operacijo za primer izhoda brez dogovora.

Vladni urad se tako že aktivno pripravlja za primer, da Velika Britanija evropsko družino zapusti brez primernega načrta, kar se trenutno zdi najverjetnejša možnost.

Dokument vključuje diagram poteka običajnega delovnega dne na vladi po izstopu brez dogovora. Začel naj bi se ob 7. uri zjutraj, ko ministri in visoki uradniki predstavijo "poročilo o trenutnih razmerah" po vsem Združenem kraljestvu in nadaljujejo z neprekinjenimi nalogami in sestanki vse do pol šeste ure zjutraj naslednji dan. Tak tempo naj bi bil potreben nekaj mesecev.

Primanjkovalo bi lahko hrane in vode, ne izključujejo možnosti vojaških groženj

Priprave za tak izhod iz EU so se zaradi časovne stiske močno ojačale, Britanci izvajajo tudi teste, kako bi obstanek 10.000 tovornjakov pred pristanišči lahko vplival na zalogo šol, bolnišnic in mrtvašnic. Zaradi brexita brez dogovora bi lahko prišlo do pomanjkanja zalog, vse od sveže hrane in zdravil do toaletnega papirja.

Obrambno ministrstvo naj bi celo vzpostavilo bunker pod glavno stavbo ministrstva, od koder bi se lahko odzvali na morebitne vojaške grožnje po brexitu, še poroča Guardian.