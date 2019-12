Tajska masaža na Unescovem seznamu kulturne dediščine

Tradicionalna tajska masaža, imenovana tudi Nuad Thai, je postala del nesnovne kulturne dediščine človeštva, so sporočili z Unesca. Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo sicer na seznam uvršča tradicije in običaje, ki so se ohranili skozi stoletja. Ta je ločen od seznama svetovne dediščine, kjer so predstavljeni kulturni in naravni spomeniki človeštva.

Z uvrstitvijo na seznam pa je tajska masaža postala praksa, ki jo je potrebno ohraniti za prihodnje generacije, oziroma, kot pojasnjujejo pri Unescu,"prepoznava stvari, ki jih je potrebno ohraniti za prihodnje generacije, kot pesmi, ki se prepevajo, in zgodbe, ki jih pripovedujejo".