Tajska princesa vendarle ne bo kandidatka za premierko

Kot so še navedli v stranki, bodo spoštovali "tradicijo in kraljeve običaje". Napovedali so tudi premor v volilni kampanji, da bi ponovno preučili novonastalo situacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Stranka je to sporočila le dan po tistem, ko je nepričakovano naznanila princeso kot svojo kandidatko na parlamentarnih volitvah 24. marca.

Princesin mlajši brat Maha Vadžiralongkorn, ki bo kronan v začetku maja, je napoved princesine kandidature v petek v pisni izjavi, ki so jo objavili na tajski televiziji, označil za popolnoma "neprimerno in neustavno" potezo. "Če želite v politični sistem pripeljati višjega člana kraljeve družine, je to v nasprotju s kraljevo tradicijo in kulturo države (...), to je neprimerno," je ocenil.

Današnja odločitev stranke, ki je podprla 67-letno princeso, dejansko razveljavlja njeno kandidaturo za položaj premierke na marčevskih volitvah, ki je bila deležna obsodbe kralja Mahe Vadžiralongkorna, ocenjuje francoska tiskovna agencija AFP. Strankina odločitev pomeni presenetljiv preobrat, ki bi lahko okrepil možnosti vojaške hunte na marčevskih volitvah, še dodaja AFP.

Princesa Ubolratana bi namreč lahko s svojo kandidaturo povsem premešala karte na političnem prizorišču na Tajskem, ki so ga doslej obvladovali člani vojaške hunte z generalom Prajutom Čan Očajem na čelu. Ta skupaj s staro gardo v tajski kraljevi palači v milijarderju Šinavatri, ki živi v prostovoljnem izgnanstvu, še vedno vidi grožnjo za kraljevino.