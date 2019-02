Tajska princesa bo kandidirala za premierko, s tem pa izzvala voditelja vojaške hunte

Odločitev 67-letne Ubolratane, ki se je morala v začetku 70. let minulega stoletja zaradi poroke z Američanom odpovedati kraljevemu nazivu, je tako povsem premešala karte na političnem prizorišču na Tajskem, ki so ga doslej obvladovali člani vojaške hunte z generalom Prayutom Chan-o-Chajem na čelu.

Princesa bo na volitvah 24. marca kandidirala za stranko Thai Raksa Chart, ki podpira nekdanjega premierja Shinawatro. V tem političnem reformatorju in milijarderju, ki živi v prostovoljnem izgnanstvu, stara garda v tajski kraljevi palači in vladajoči vojaški generali, ki so ji blizu, še vedno vidijo grožnjo za kraljevino. Prav zaradi tega je Tajska pod njegovima vladama leta 2006 in 2014 doživela vojaški udar.

Tajski kralj odločitev označil za neprimerno

V švicarski Lausanni rojena Ubolratana, ki se je na Tajsko vrnila tri leta po ločitvi od ameriškega moža leta 1998, doslej ni kazala zanimanja za politiko, raje je zastopala tajsko kinematografijo, se preizkušala kot igralka, pevka in ljubiteljska športnica.

Njen brat Maha Vajiralongkorn bo kronan v začetku maja, je pa od smrti očeta leta 2016 že preoblikoval monarhične institucije in med drugim tudi imenoval novega šefa vojske, ki izhaja iz druge frakcije, kot je tista, ki ji pripada vladajoča hunta.

Tajski kralj je napoved kandidature danes v pisni izjavi, ki so jo objavili na tajski televiziji, označil za popolnoma "neprimerno in neustavno"potezo: "Če želite v politični sistem pripeljati višjega člana kraljeve družine, je to v nasprotju s kraljevo tradicijo in kulturo države (...), to je neprimerno," je ocenil.