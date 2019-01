Tajske oblasti: Avstralija je 18-letnici zagotovila azil

"Da, Avstralija ji je zagotovila azil, čakamo pa še, da sporočijo, kam točno bo lahko odšla," je za CNN potrdil vodja tajske policije za priseljevanje Surachate Hakparn. Po njegovih besedah naj bi ji azil ponudila tudi Kanada. Tajske, avstralske in kanadske oblasti ter ZN zdaj čakajo na njeno odločitev.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je al Kununovo v sredo napotil na avstralsko zunanje ministrstvo za podelitev humanitarnega vizuma, ni pa bilo doslej še znano dejstvo, da njen primer proučuje tudi Kanada.

Hakparn je še dejal, da 18-letnica trenutno prebiva na lokaciji, ki je zaradi njene varnosti ne morejo razkriti, ter da bo Tajsko zapustila takoj, ko bo sprejeta končna odločitev. "Nudimo ji potrebno varnost," dodaja.

Avstralsko notranje ministrstvo navedb zaenkrat še niso potrdilo.

Al Kununova je na Tajsko pobegnila pred svojo družino, ker se je bala, da jo bodo ubili, ke se je odrekla islamu. Nameravala je v Avstralijo, a so naj bi ji savdski in kuvajtski uradniki na letališču v Bangkoku, ko je želela prestopiti, odvzeli dokumente. 18-letnica je nato obtičala na letališču Suvarnabhumi, tajske oblasti pa so jo hotele deportirati v Kuvajt. Zabarikadirala se je v hotelsko sobo,

Na Twitterju dokumentirala svoje pridržanje

Al Kununova je pozornost svetovne javnosti pritegnila z delitvijo svoje zgodbe na družbenih omrežjih. Na tak način je pridobila na tisoče sledilcev in podpornikov. Verjetno prav zahvaljujoč temu so ji tajske oblasti dovolile vzpostavitev stika z UNHCR in je niso na silo izgnale v Kuvajt.

'Kampanja', ki jo je zagnala, je bila tako uspešna, da je predstavnik Savdske Arabije Abdalelah Mohamed A. al Shuaibi tajskim oblastem celo dejal, da bi bilo bolje, da bi ji namesto potneg alista odvzeli telefon. Al Kununova je o srečanju kasneje na Twitterju objavila tudi video posnetek, v katerem je dejala, da je verjetno prav njen Twitter profil 'spremenil igro' in ji pomagal v boju proti temu, kar so v prvi vrsti želeli zanjo. Danes je bil njen račun sicer izbrisan.

Njena zgodba je pod drobnogled znova postavila tudi zakone Savdske Arabije, ki ženske zelo omejujejo.

Mnogi begunci lahko o takšnem razpletu le sanjajo

Primer 18-letne Savdijke je sicer prej izjema kot pravilo - predvsem zaradi hitrega razpleta in ponujene možnosti za podelitev azila. Po podatkih UNHCR dobi tovrstno možnost letno le en odstotek beguncev. Na azil tako lahko čakajo od devetih mesecev, pa do več let - nekateri tudi celo življenje. Trajanje postopka je pogosto odvisno od okoliščih, v katerih se je oseba znašla, pri čemer so ranljivejši deležni prednostne obravnave.

Avstralsko ministrstvo za notranje zadeve je v sredo sicer sporočilo, da bo njeno prošnjo obravnavalo po ustaljenem postopku, tako kot vse druge prošnje. Tudi avstralski minister za notranje zadeve Peter Dutton je zatrdil, da Al Kununova "ne bo deležna nobene posebne obravnave". "Nihče je ne želi videti v stiski in očitno je zdaj našla varno zatočišče na Tajskem," je v Brisbanu nato dejal novinarjem. A kmalu za tem, je Avstralija sporočila, da bo njen primer in možno odobritev humanitarnega vizuma "skrbno preučila". Ta bi al Kununovi omogočil trajno bivanje ter pravico do dela in študija v Avstraliji.

Tudi predstavnik Global Affairs Canada (GAC) Stefano Maron je dejal, da je Kanada zelo zaskrbljena in pozorno spremlja njen primer. "Kanada se bo vedno zavzemala za človekove pravice, še posebej pa za pravice žensk," je poudaril