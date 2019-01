V izogib izgonu se je 18-letna Savdijka zabarikadirala v hotelsko sobo

Odvetnica za človekove pravice Nadthasiri Bergman je želela na kazenskem sodišču v Bangkoku doseči preprečitev njene deportacije, a je sodišče danes zavrnilo njeno zahtevo. "Odgovorili so nam, da nimamo dovolj dokazov," je pojasnila odvetnica in dodala, da se nameravajo na odločitev sodišča pritožiti.

Savdijka zahteva, da ji omogočijo vložitev prošnje za azil in dovolijo srečanje s predstavnikom Visokega komisariata Združenih narodov za begunce. Kot je zatrdila za več medijev, je njeno življenje ogroženo. Družina ji je namreč v preteklosti že večkrat zagrozila s smrtjo za malenkostne zadeve, večkrat je bila tudi žrtev psihičnega in fizičnega nasilja. Prepričana je, da jo bodo ob morebitni vrnitvi zaprli ali celo ubili.

Nato se je usedla na letalo za Avstralijo s postankom v tajski prestolnici, kjer pa se je situacija zanjo drastično zapletla.

Kot je tajska policija včeraj povedala za BBC, 18-letnica naj ne bi imela urejene tajske vize, zato naj bi ji zavrnili vstop v državo. A mlada Savdijka trdi, da ji je v nedeljo, ko se je izkrcala z letala in skušala prestopiti, savdski diplomat zasegel potni list. Oblastem je sicer pojasnjevala, da ima vizum za Avstralijo in da ni nameravala ostati na Tajskem.

Savdsko veleposlaništvo v Bangkoku pa je v pisni izjavi pojasnilo, da so Mohamed al Kununovo pridržali na letališču, ker ni imela povratne letalske karte in da jo bodo izgnali v Kuvajt, kjer živi večji del njene družine. Nadaljevali so, da Savdska Arabija nima pristojnosti, da jo zadržuje na letališču ali kje drugje ter da ji niso zasegli dokumentov. Kot so dodali, so oblasti v stiku z njenim očetom, ki je prosil za pomoč.

Kot so še sporočile tajske oblasti, jo bodo v naslednjih urah posedli na letalo za Kuvajt, o zaseženem potnem listu pa naj ne bi imeli informacij.

So si oblasti zgodbo izmislile?

Po informacijah nevladne organizacije Human Rights Watch (HRW) tajske oblasti sodelujejo s savdskimi. Izmislili naj bi si zgodbo, da dekle ni imelo urejenih dokumentov ter dopustili savdskim predstavnikom, da jo pričakajo na letališču in ji zasežejo potovalne dokumente.

Dekle je bilo deležno veliko pozornosti predvsem minuli konec tedna, ko je začela na Twitterju opozarjati na svojo zgodbo.