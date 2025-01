TAK-LET-SIM: Tehnološki vrh za vojsko in zavezništvo Nato

Velik tehnološki uspeh, pri katerem je sodelovala tudi inženirska pamet, je uspel slovenskim strokovnjakom, ki so za vojsko izdelali simulatorje virtualne in mešane resničnosti. Ti se od podobnih simulatorjev, ki jih uporabljajo v Natu, ločijo po uporabi očal za virtualno realnost in ne projektorjev kot doslej, zaradi česar jih je mogoče uporabljati tudi za taktično letenje. Za razvoj 370.000 evrov vrednih simulatorjev je obrambno ministrstvo z brežiškim podjetjem AFormX potrebovalo več kot leto dni. Rezultat pa zdaj sodi v sam vrh tehnološkega razvoja med orodji navidezne resničnosti, celo na ravni zavezništva Nato.