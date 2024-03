Muženič jasno: Od leta 1997 naprej ni nihče nikoli politično vplival name

Pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume političnega vmešavanje v delo Policije in pred katero je nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar jeseni nizala očitke o domnevnih pritiskih s strani premierja Goloba, sta pričala še direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada in Sove. Da nanj nihče ni nikoli politično vplival v času nobene vlade, je zatrdil prvi mož NPU Darko Muženič. Podobno tudi direktor Sove Joško Kadivnik, ki trdi, da je datum aretacije ruskih vohunov določil sam in ne na željo ali zahtevo kogar koli drugega.