Snega je dovolj, a smučišča kljub temu ostajajo zaprta

Vremenske razmere so za sezono smučanja več kot primerne, smučišča po državi pa še naprej ostajajo zaprta. Ker gondole ne smejo obratovati, večina ponudnikov namreč ne more zagotoviti vožnje do smučišča, težava je tudi v omejevanju gibanja med občinami. Smučišča bi bila tako trenutno na voljo le lokalnim prebivalcem. A ker teh obiskovalcev ne bi bilo niti približno toliko, da bi pokrili stroške odprtja, smučišča še naprej samevajo, žičničarje pa skrbi, kako dolgo lahko sploh še zdržijo.