'Takoj, ko je protistrup pričel učinkovati, si je opomogla'

Gad je žensko ugriznil v predel kolena. Na srečo ni bila sama in so ljudje, ki so bili z njo, nemudoma poklicali na pomoč, nato pa jo s kamionom odpeljali nasproti reševalcem. Ko sta se kamion in reševalno vozilo srečala, je ženska izstopila iz vozila in se napotila proti zdravniku, ob tem pa stopila še na modrasa. Začela je kričati in reševalci so sprva mislili, da halucinira zaradi strupa. A modras je nato pobegnil med nogami zdravnika in takrat jim je bilo jasno, zakaj takšno vreščanje.

V Bosni in Hercegovini je kač precej, posledično tudi ugrizov, hitri odzivi medicinskega osebja pa pripomorejo k relativno dobrim razpletom. Zadnji primer ugriza modrasa, ki se je končal s smrtjo moškega, se je sicer zgodil pred štirimi leti v vasi Dubravice pri Neumu.

Zdravnik Saša Borjan iz trebinjske bolnišnice je ob tem dejal, da je v primeru ugriza strupenjače najpomembneje ostati miren, se čim manj premikati, približno dva centimetra nad ugrizom pa mesto zavezati, da se vsaj nekoliko ublaži širjenje strupa. "In najpomembnejše: čim prej poklicati na pomoč reševalce," pravi Borjan, ki še dodaja, da izsesavanja strupa ne priporoča, prav tako ne rezati oziroma žgati mesta ugriza.