Taksisti v pomoč starostnikom, katerim je onemogočeno predčasno glasovanje

Ogorčenje med stanovalci domov za starejše, ki jim je bilo zaradi poznega obveščanja onemogočeno predčasno glasovanje ali glasovanje po pošti na referendumu o vodah, je spodbudilo mnoge posameznike, ki zdaj, tudi prek družbenih omrežij, tem starostnikom ponujajo brezplačen prevoz do volišča in nazaj. Akcijo brezplačnega prevoza je zagnal tudi sindikat taksistov: v Ljubljani, Mariboru in Kopru. In kaj na vse to porečejo starostniki? Jih referendum sploh zanima? Predvsem pa, kakšen je odziv za koriščenje brezplačnih prevozov? Kot pravi ena od mariborskih taksistk: ogromen.

