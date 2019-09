Kosmatinec Slash nepogrešljiv član slovenskega štaba

Njegova uradna funkcija je pomočnik maskote, neuradno pa je nepogrešljiv član slovenskega štaba in sedmi igralec s tribun. Pri komaj treh mesecih je začel hoditi na treninge, da je bil lahko ves čas ob svojem lastniku. Od začetka prvenstva dalje pa je postal nepogrešljiv za celotno odbojkarsko ekipo.

Fantje slovenske odbojkarske reprezentance so trenutno najbolj oblegani fantje v Sloveniji. Konkurira jim le še njihov štirinožni kolega Slash . Dania Spinosi, Martilottijeva zaročenka , pravi, da je kosmatinec trenutno zelo slaven v Sloveniji.

Navijači in odbojkarji so želeli, da se Slash vrne na igrišče.

Našim odbojkarjem je stal ob strani med zmago nad Belorusi in Finci, nato pa so ga vrgli iz dvorane, ker naj psi tja ne bi sodili, pa čeprav je imel akreditacijo. Ko ga ni bilo, so Slovenci dvakrat izgubili.

"Navijači in tudi igralci so prosili, če se lahko vrne v dvorano. Saj veste, za vsak slučaj," je povedala njegova lastnica. Ob njegovi prisotnosti je slovenska reprezentanca tako premagala še Bolgare in Ruse.

"To je zanj zelo vznemirljiv trenutek, ker želijo po tekmi vsi ljudje z njim narediti selfie," je dejala Spinosijeva. Pogajanja že potekajo, da bi lahko najmlajši in najmanjši igralec naše odbojkarje spodbujal tudi v boju za kolajne v Parizu.