Taljenje cest, izkrivljene železniške proge, izpadi elektrike in požari

Zaradi podnebnih sprememb so vročinski valovi in suše pogostejši, intenzivnejši in bolj razširjeni. Suhe in vroče razmere tudi povečujejo požare v naravi, ki so v zadnjih letih vse bolj uničujoči. Zaradi segrevanja Zemlje izginjajo tudi nižje nočne temperature, ki običajno zagotavljajo kritično razbremenitev v vročih dneh.

Vročinski val bo največji v soboto, ki je po kitajskem luninem koledarju najbolj vroč dan v letu. Po podatkih kitajskega nacionalnega podnebnega centra se Kitajska od junija spopada z vztrajno visokimi temperaturami, najvišjimi od leta 1961, ki jih v zadnjih tednih beleži vsaj 71 nacionalnih vremenskih postaj po vsej Kitajski. V teh mestih v osrednji provinci Hebei in enem v jugozahodni provinci Yunnan so temperature dosegle 44 stopinj Celzija. Kitajski osrednji meteorološki observatorij je ljudem svetoval, naj se v vročih obdobjih izogibajo dejavnostim na prostem, skrajšajo delovni čas in sprejmejo zaščitne ukrepe proti vročinskemu udaru.

Na Kitajskem je več kot ducat mest izdalo rdeče opozorilo – najvišje možno opozorilo pred vročino. Tako visokih temperatur namreč ne pomnijo že več kot pol stoletja, po podatkih kitajske meteorološke uprave bodo kar v 19 mestih v vzhodnih provincah Zhejiang in Fujian predvidoma presegle 40 stopinj Celzija. Še 208 mest in okrožij po vsej Kitajski ima oranžen alarm, drugo najvišje opozorilo pred vročino, ki označuje temperature nad 35 stopinj Celzija. To opozorilo velja za dele južne in jugovzhodne Kitajske, vključno s provincami Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi ter nekaterimi provincami Anhui in Henan, poroča CNN .

Vlada na Kitajskem že uvaja predloge za strateške izboljšave

Glede na študijo revije Lancet, objavljeno leta 2020, se je umrljivost zaradi vročinskih valov na Kitajskem od leta 1990 močno povečala in leta 2019 dosegla 26.800 smrtnih žrtev.

Kitajska vlada je v začetku leta objavila nov strateški dokument za izboljšanje odziva na podnebne spremembe, ki po njenem mnenju ne povzročajo le dolgoročnih izzivov, temveč tudi povečujejo ranljivost države za "nenadne in ekstremne" dogodke, kot so vročinski valovi, suša in poplave.

"Podnebne spremembe so že povzročile resne negativne vplive na kitajski naravni ekološki sistem ter se še naprej širijo in prodirajo v gospodarstvo in družbo," je vlada zapisala v svoji nacionalni strategiji prilagajanja podnebnim spremembam. Hkrati so obljubili, da bo Kitajska do leta 2035 postala "družba, odporna na podnebne spremembe", in sicer z vzpostavitvijo sistema za spremljanje in ocenjevanje podnebnih tveganj po vsej državi ter s povečanjem zmogljivosti za zgodnje opozarjanje.

Nevarno visoke temperature tudi v Ameriki

Tudi ZDA hromijo vročinski valovi, ki so po mnenju strokovnjakov zaradi posledic podnebnih sprememb vse pogostejši.

"V četrtek in petek so v večjem delu države prevladovale temperature, ki jih ne pomnijo od sredine 90. let. Območja z največjim tveganjem za nevarno visoke temperature so na jugozahodu, v osrednjem in južnem delu osrednjih ZDA ter na obalnem območju srednjega Atlantika in severovzhodu", poroča CNN.

Vročinski val, ki je še poslabšal sušo na južnih in osrednjih ravninah, je spodbudil državne in lokalne voditelje, da so razglasili izredne razmere zaradi vročine in prebivalcem ponudili sredstva za ublažitev visokih temperatur.