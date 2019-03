Taljenje ledenikov na Mount Everestu odkriva vse več trupel

Organizatorji odprav na Mount Everest so zaskrbljeni zaradi števila trupel, ki jih odkriva taljenje snega in ledu. Kraljica med gorami je terjala že okoli 300 smrtnih žrtev, strokovnjaki pa predvidevajo, da je okoli dve tretjini trupel še vedno zakopanih pod ledeno odejo.

Več kot 4.800 pohodnikov je že doseglo najvišjo točko na Zemlji, vendar pa je v poskusu, da bi dosegli vrh, veliko alpinistov tudi umrlo. Na Kitajski strani gore so začeli pospešeno odstranjevati odkrita trupla, saj se pričenja spomladanska alpinistična sezona. Odkrivanje trupel "Zaradi globalnega segrevanja se ledene plošče in ledeniki pospešeno talijo in odkrivajo trupla, ki so bila zakopana pod njimi,"je za BBCpovedal Ang Tshering Sherpa, nekdanji predsednik nepalske gorske organizacije. V preteklih letih so z gore že odnesli nekaj trupel alpinistov, vendar je šerpa dejal, da sedaj odkrivajo trupla ljudi, ki so bili pogrešani že več let.

Mount Everest je terjal že okoli 300 smrtnih žrtev. FOTO: Andrej Štremfelj

Zveza operaterjev odprav v Nepalu (ZOON) opozorja na nepalski zakon, ki zahteva vpletenost vladnih organizacij pri delovanju s trupli, ter pravijo, da je to področje, ki ga morajo še izboljšati. "Težavi z odkrivanjem trupel moramo dati prednost tako s strani vlade kot tudi gorskih organizacij,"je dejal Dambar Parajuli, predsednik ZOON-a. "Če lahko to počnejo na tibetanski strani Everesta, potem lahko to naredimo tudi mi," je še dodal. Leta 2017 so na območju Tabora 1 odkrili roko mrtvega planinca. Operaterji odprav so na območje poslali skupino izkušenih planincev, ki so poskrbeli za odstranitev trupla. Istega leta so na gori našli še eno truplo, tokrat na območju ledenika Khumbau. Na tem območju so v zadnjih letih odkrili največ trupel mrtvih planincev. Še eno območje, kjer so odkrili že številna trupla, je območje Tabora 4. Zaradi precejšnjega stanjšanja ledu na območju baznega tabora so v zadnjih letih začeli odkrivati trupla tudi na tem območju. Taljenje ledenikov Številne študije kažejo, da se ledeniki na Mount Everestu in večini Himalaje hitro talijo. Leta 2015 je bila opravljena raziskava, ki je pokazala, da se jezera na ledeniku Khumbu zaradi taljenja ledu širijo.

Odkrivanje in odstranjevanje trupel je težko in drago opravilo. FOTO: iStock

Nepalska vojska je morala leta 2016 izsušiti jezero Imja, ki se nahaja v bližini Mount Everesta, saj se je zaradi taljenja ledu gladina vode nevarno dvignila. Skupina znanstvenikov, ki je lani zavrtala v ledenik Khumbu, pa je ugotovila, da je temperatura ledu višja, kot so jo pričakovali. Tudi najnižja izmerjena temperatura naj bi bila kar 2 stopinji Celzija višja od pričakovane. Vendar pa vsa odkrita trupla niso zgolj posledica taljenja ledu. Nekatera odkrije tudi premikanje ledenika Khumbu. "Na srečo je večina pohodnikov pripravljena tudi na pogled na trupla,"je povedal Tshering Pandey Bhote, podpredsednik Nepalske nacionalne zveze gorskih vodičev. 'Trupla' kot orientacijski znaki Nekatere smrtne točke v višjih predelih Mount Everesta so služile tudi kot orientacijski znaki za pohodnike. Ena teh točk – "zeleni škornji" – je ime dobila po alpinistu z zelenimi škornji, ki je umrl pod previsno skalo. Nekateri pohodniki so dejali, da je bilo truplo kasneje odneseno, vendar pa so nepalski turistični uradniki povedali, da nimajo nobene informacije o tem, ali so ostanki še vedno vidni.

Taljenje ledu na Everestu odkriva zakopana trupla. FOTO: Andrej Štremfelj