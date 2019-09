Taljenje ledu na Grenlandiji: napolnili bi štiri milijone olimpijskih bazenov

Znanstveniki se držijo za glave: na Grenlandiji se je v samo enem dnevu sredi avgusta stalilo toliko ledu, da bi lahko z vodo napolnili več kot štiri milijone olimpijskih bazenov. To so na posebni misiji ugotovili strokovnjaki ameriške vesoljske agencije Nasa, ki se skušajo dokopati do natančnih vzrokov tega alarmantnega dogajanja na območju Arktike. Kako so v napredne raziskave vključili staro letalo iz časa druge svetovne vojne?