Švicarski novinarji so vas Čarij izbrali, ker od tam prihaja eden od prosilcev za azil v Švici, piše njihov portal blick.ch. Švicarji so Moestafi K., kar sicer ni njegovo pravo ime, azil zavrnili že leta 2016 in ga skušali izgnati, a se jim je vsakič izmuznil oziroma izgonu ostro nasprotuje. Težavo predstavlja dejstvo, da je v Švico prišel brez papirjev. Da bi ga vrnili, bi morali Švicarji najprej ugotoviti, kdo zares je, pri tem pa bi jim moral pomagati Maroko, a je sodelovanje med državama skromno.

Usoda omenjenega prosilca za azil je le ena od mnogih podobnih. Ljudi, ki v Maroku sanjajo o boljši prihodnosti v Evropi, je namreč ogromno, so ugotovili Blickovi novinarji.

Gre za kraje, kjer je glavna dejavnost kmetijstvo, pridelava pa je na izsušenih območjih brez namakanja izjemno težka. Mladi domačini so odkriti: tukaj ne želi ostati nihče.

24-letni Jasin dela na očetovem polju, dneve si krajša z druženjem s prijatelji. "Od tukaj hočejo vsi v Evropo. Tam nas čakajo lepe ženske, služba v pisarni in veliko denarja." 28-letni Kamal se z njim strinja: "Tu za nas ni ničesar, zato nihče ne želi ostati."

Prepričanje, s katerim se starejši ne strinjajo. 50-letniMohamed, tovornjakar, meni, da obstaja vsaj ena stvar, ki jo ima Maroko v izobilju: delo.

"Mladih fantov, kot je Moestafa, je tukaj veliko. Doma ne želijo delati, ker jim na Facebooku in na TV ves čas prikazujejo, kako lepo je v Evropi. Potem pa pravijo, da tu ni dela. Ampak to ne drži," je dejal novinarjem.

Druge strani medalje, tiste, ki prikazuje vse neuresničene sanje zavrnjenih prosilcev za azil, od katerih se mnogi enostavno "izgubijo" v Evropi, v teh koncih ne vidijo. Ko Jasinu in njegovemu prijatelju novinarji razložijo, da Moestafa v Švici živi z dobrimi 75 evri na mesec, da se skriva pred oblastmi in je padel pod vpliv alkohola, sta šokirana, sprva sploh ne verjameta. Sta pa prepričana, da se je očitno zalomilo pri vzgoji. Onadva ne bi končala tako. Realnost jima ne pokvari slike Evrope, želita oditi, ker "nimata druge alternative v življenju".

Mohamed pravi, da je za marsikaj kriva italijanska mafija, ki po Maroku išče mlade in jim v zameno za 20.000 evrov obljublja sanjsko življenje v Evropi. "Iz sanj ljudi so naredili posel,"pravi. Takšen, zgrajen na lažeh. Kako deluje sistem, je videl na primeru sorodnikov, ki so se podali na pot.

Kamal, eden od sogovornikov, je vseeno odločen, da gre. 20 tisočakov bo zbral tako ali drugače, upa na pomoč družine.

A starejši mladim množične odhode zamerijo. Prepričani so celo, da jim Evropa ne bi smela odobriti azila. "Kdor želi svobodo, naj ostane tukaj in kaj spremeni. Če bodo vsi pobegnili pred tukajšnjimi problemi, ne bo nikogar, ki bi jih rešil," pravi lokalni brivec. Mladi se z njim večinoma ne strinjajo.