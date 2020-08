Tanja Fajon dobila dva protikandidata za predsednika stranke SD

Socialni demokrati so objavili evidentirane kandidate za mesto predsednika stranke. Velika favoritinja je dosedanja vršilka dolžnosti Tanja Fajon in do sedaj je vse kazalo, da bo edina tudi kandidirala. A med kandidati sta se pojavila še dva: Sonja Lokar in 33-letni poslanec stranke Jani Prednik. V stranki so do sedaj imeli le moške predsednike. Se pa za podpredsedniško mesto potegujejo izključno ženske kandidatke.