Zaradi slabih odnosov na upravni enoti minister razrešil načelnico

Ko so na ministrstvu za javno upravo dobili anonimne prijave o nevzdržnih razmerah med vodstvom in zaposlenimi na upravni enoti v Novi Gorici, je minister Rudi Medved razrešil načelnico upravne enote Patricijo Muršič. Zaposleni so bili namreč z njenim delom zelo nezadovoljni. Delo vršilke dolžnosti naj bi zato začasno prevzela Tanja Kralj.