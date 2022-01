Tanjšanje ledene skorje prinaša možnost za nesreče: kako ravnati v takšnih primerih?

Sibirski anticiklon je v tem tednu v naše kraje prinesel lepo sončno vreme z nizkimi temperaturami. Pred nami je s soncem obsijan konec tedna, ki ga bo spremljala otoplitev. Nizke temperature so na številnih jezerih po državi naredile ledeno ploskev, ki so jo za drsanje in zabavo izkoristili številni obiskovalci. A otoplitev zdaj pomeni tudi tanjšanje ledene skorje, kar lahko povzroči številne nesreče.