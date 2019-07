Tanki na ulicah Washingtona: 'Pozdrav Ameriki bo življenjska predstava'

4. julij, ameriški Dan neodvisnosti bo letos videti drugače. Ameriški predsednik Trump se je namreč odločil prirediti vojaško parado Pozdrav Ameriki po vzoru geostrateških tekmic. Čeprav ne gre za prvo parado v ameriški zgodovini, pa je predsednikova odločitev naletela na številne kritike in nasprotovanja.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal prisotnost tankov, bombnikov in druge vojne tehnike. V tvitosfero je sporočil, da bo "cena velikega Pozdrava Ameriki zelo majhna v primerjavi z njeno vrednostjo". Celotna procesija naj bi ameriške davkoplačevalce stala približno 2,5 milijona dolarjev (2,2 milijona evrov).

"Imamo letala, imamo pilote, letališče je blizu, samo gorivo potrebujemo. Imamo tanke in vse. Ognjemet donirata dva velikana. Lepo!" je komentiral Trump. V drugem zapisu o dogodku pa je dodal, da gre za "življenjsko predstavo".

Težkokategorni tanki abrams so v Washington prispeli z železnico. FOTO: AP

Popis vojne mašinerije Pentagon je sporočil, da bodo washingtonsko nebo preleteli nevidni bombniki B-2, lovci F-35 in F-18, akrobatska ekipa Modri angeli, helikopterji vojske in obalne straže ter V-22 osprey. Medtem pa so že dan pred parado v bližini Lincolnovega spominskega centra, kjer bo udeležence parade nagovorill predsednik, opazili oklepnike bradley. Medtem so v prestolnico z železnico prispeli tudi 60-tonski tanki abrams. Prav njihova prisotnost pa je v slabo voljo spravila oblasti v distriktu Kolumbija. "Thanks, but no tanks (Hvala, ampak ne tanki)," se glasi geslo nasprotnikov vojaške parade. Ob tem so lokalne oblasti opozorile, da tankovske gosenice lahko poškodujejo ceste v mestu, in izrazile pričakovanje, da bo v primeru nastale škode, vlada krila vse stroške.

Vojaška parada ima tudi veliko glasnih nasprotnikov. FOTO: AP

Ameriška vojska je prebivalcem Washingtona sporočila, naj ne povzročajo panike, če na ulici med parado zagledajo tanke. Nad Narodnim parkom bo moč zagledati tudi predsedniško letalo air force one. Ne gre za prvo vojaško parado Kljub temu da v ZDA ne gojijo tradicije vojaških parad kot, recimo, v Rusiji, pa v nasprotju s prepričanjem nekaterih, to ni prvi primer razkazovanja vojaške moči v ameriški zgodovini. Parade so sicer prirejali ob večjih zgodovinskih mejnikih.

Tako so leta 1865 ob koncu secesijske vojne po Pensilvanski aveniji marširale zmagovalne enote severa. Leta 1919 so v Washingtonu in New Yorku paradirali zmagovalci prve svetovne vojne, januarja 1946 pa se je v pozdrav zmagi v drugi svetovni vojni skozi newyorško Peto avenijo zapeljala in sprehodila 82. zračnodesantna divizja.

Ob zaprisegi Johna F. Kennedyja leta 1961 FOTO: AP