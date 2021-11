Pri tantrični terapiji ne gre za erotično masažo, gre za način zdravljenje

Tantrično terapijo velikokrat zaradi ene izmed metod zmotno povezujejo z erotično masažo in spolnim odnosom. Zanjo se namreč ljudje odločajo predvsem, ker nimajo stika s svojimi telesi, kar pa je mnogokrat lahko posledica zlorabe, različnih travm in tudi družbe, ki nas o zdravi spolnosti ne uči veliko. Pomanjkanje znanja o spolnosti je bil vzvod za delo tantrične terapevtke Urške Drabnik, ki že pet let ženskam, moškim in tudi parom pomaga ponoviti vzpostaviti stik z njihovim telesom. Jih uči, kako biti ljubljeni in občudovani brez sramu in občutka krivde.