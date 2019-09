Tarča hekerjev tudi SNG v Novi Gorici

V zadnjih dneh so se spravili na več podjetij in ustanov in to tako, da so računovodstva dobila seveda neresničen dopis njihovega direktorja z ukazom, na kateri račun v tujini naj nakažejo denar. Spletni goljufi so tako v žep pospravili več kot 30 tisoč evrov.

Ena od tarč hekerjev je bilo tudi Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici. Čez noč so ostali brez besedil za vse predstave, pa brez fotografij, dokumentov v njihovem informacijskem sistemu, prav tako nekaj časa niso mogli izdajati računov in vstopnic.