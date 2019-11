Tarča roparjev so bili dragulji in dragoceni umetniški predmeti

Posebna enota nemške policije je na lovu za tatovi, ki so oropali zakladnico v dresdenskem gradu. Tatova sta odnesla tri zbirke, v katerih je okoli sto draguljev iz 18. stoletja. Ker so ukradeni zakladi dobro poznani, jih je skoraj nemogoče prodati, a se v muzeju bojijo, da bodo nakit razstavili in prodali po delih. Ob tem se na račun muzeja valijo ostre kritike, saj dragocenosti niso bile zavarovane.