Čeprav so časi dopustov, ko so bila naša domovanja prazna, že za nami, policisti opozarjajo, da to nepridipravov ne ustavi. Tatovi postajajo vse bolj drzni - po besedah policistov se pogosto izdajajo za delavce električne ali vodovodne službe. Največkrat so tarča prav starejši ljudje, ki so velikokrat tudi sami doma.