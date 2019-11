Tat britanskemu glasbeniku vrnil violino, vredno 290.000 evrov

Poklicni glasbenik iz Velike Britanije Stephen Morris je lastnik 310 let stare violine, ki jo je izdelal sam mojster David Tecchler – instrument je vreden 290.000 evrov. Morris je violino pozabil na vlaku, ki je bil na poti iz Londona v Orpington. 51-letnik, ki je bil del orkestra pri glasbi za filmsko trilogiji Gospodar prstanov, delal pa je tudi z Davidom Bowiejem in Steviejem Wonderjem , je dejal, da se mu je izguba violine zdela, kot da bi mu nekdo odrezal roko.

Britanska prometna policija je na družbenih omrežjih objavila posnetek z varnostne kamere, na kateri je bil moški, za katerega so sumili, da je vzel violino, in ga prosili, da z njimi stopi v stik. Morris je na Twitterju prejel zasebno sporočilo, v katerem je pisalo: "Osebo na fotografiji prepoznam. Mislim, da je nekdo, ki ga poznam – rad bi pomagal. Vem, kako je, če na vlaku pustiš kaj dragocenega." V naslednjih 24 urah so z osebo, ki je poslala sporočilo, vzpostavili stik. Sumijo, da gre pravzaprav za tistega, ki je violino vzel. Poimenoval se je Gene, kar ni bilo njegovo pravo ime, in se z Morrisom dogovoril za predajo violine na parkirišču v bližini železniške postaje Beckenham.

Na predaji so bili tudi policisti v civilu, če bi šlo karkoli narobe. Malo po 22. uri zvečer se je glasbeniku približal moški v sredini dvajsetih letih, se z njim rokoval ter mu predal violino. "Opravičeval se mi je, hotel je vrniti violino v živo," je dejal olajšan Morris, ki si ne predstavlja boljšega razpleta. Njegov dragoceni instrument je bil nedotaknjen.

Policija moškega, ki je violino vzel, ne bo preganjala, saj je naredil vse potrebno, da jo je vrnil lastniku. "Šlo je za džentelmensko izmenjavo z žrtvijo," je dejal detektiv Phil Briggs.