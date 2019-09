Tatovi iz znane britanske palače odnesli zlato straniščno školjko

Kot poroča britanski BBC, so neznanci v zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času vlomili v palačo Blenheim in odnesli 18-karatno zlato straniščno školjko. Gre sicer za znano umetniško delo, ki je bilo del razstave, ki so jo odprli v četrtek. Njeni obiskovalci so lahko stranišče tudi dejansko uporabili, pri opravljanju svojih potreb pa so morali – v izogib čakalnim vrstam – upoštevati zgolj triminutni časovni rok.