Tatovi prekmurskemu vinogradniku ukradli 350 kilogramov grozdja

Medtem ko vinogradniki po Sloveniji iščejo dodatne pare rok, ki bi jim pomagali obrati grozdje, pa imajo na Goričkem nekoga, ki ga niti povabiti ni treba, kar pride in potrga. Znan vinogradnik je tako ostal brez skoraj polovice traminca, saj so mu ukradli 350 kilogramov grozdja. Vinogradnik sklepa, da je tat poznal vinograd, saj je točno vedel, kje iskati to dragoceno sorto.