Teden dni po našem prispevku le prejela klic, ki ga je čakala kar 6 let

Zgodba 86-letne Helene Štraus iz začetka januarja je dobila srečen konec. Gospa Štraus je skušala s svojim 90-letnim dementnim možem že več let najti prosto mesto v domu starejših, a so ju vedno zavrnili, ker sta se prijavljala zunaj svojega kraja domovanja. Sedaj nas je Štrausova ponovno poklicala in sporočila lepo novico. Z možem so ju teden dni po našem prispevku poklicali iz doma starejših, kamor se že več let trudita priti. Nasmejana in predvsem bolj pomirjena nam je pokazala svoj novi dom.