Teden dveh kraljevih porok

Oktober je očitno čas za krajeve poroke. V Atenah sta se cerkveno poročila princ Filipos, najmlajši sin grškega kralja brez prestola Konstantina drugega, in hči švicarskega milijarderja Nina Flohr. Na poroki v atenski metropolitanski katedrali se je trlo članov evropskih kraljevih družin ter princes in princev brez dvorov. Povsem drugače je bilo na Japonskem. Princesa Mako, cesarjeva nečakinja, se je zjutraj za vedno poslovila od družine in dvora krizantem, nato pa se daleč od oči javnosti in v zelo skromni poročni opravi poročila z ljubeznijo iz študentskih let, navadnim državljanom Keijem Komuro.