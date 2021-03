Tedensko testiranje za prodajalce v odprtih trgovinah

Za 11 dni se znova zapira tudi del gospodarstva, predvsem pri ponujanju blaga in storitev. Tako se zapirajo frizerski in kozmetični saloni, restavracije in gostinski obrati, ki so bili lahko v rumenih regijah zdaj odprti. Zapirajo se tudi trgovine z oblekami in obutvijo, medtem pa se bodo morali prodajalci v odprtih trgovinah enkrat tedensko testirati. Kako se na ponovno zaprtje pripravlja gospodarstvo?

icon-expand