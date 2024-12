Tehnologija ne more nadomestiti zbranosti voznika

Da bi bila pri nas varnost v prometu še večja, že leta s pomočjo različnih delavnic in tečajev skrbi tudi Avtomoto zveza Slovenije. V njihovem centru varne vožnje na Vranskem je potekala prav posebna predstavitev naprednih avtomobilskih asistenčnih sistemov. Veliko sodobnih vozil je namreč opremljenih z naprednimi funkcijami avtomatizirane vožnje, kot so na primer radarski tempomat, samodejno zaviranje v sili in opozarjanje na vozila v mrtvem kotu. A da lahko ti sistemi resnično pripomorejo k večji varnosti na cestah, jih morajo vozniki znati uporabljati in se zavedati njihovih omejitev. Še vedno je namreč najpomembnejše to, da vozniki ohranjajo pozornost na cesti.