Tehnološki giganti umaknili družbeno omrežje Parler, na katerem je deloval tudi Janša

Tehnološki giganti so odhajajočemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi spodbujanja nasilja in širjenja laži zaprli račune in onemogočili dostop do številnih družbenih omrežij. Apple, Google in Amazon so po tem, ko je Twitter Trumpu trajno zaprl račun, s svojih platform umaknili tudi družbeno omrežje Parler, ki je nasploh priljubljeno med skrajno konservativnimi in desničarskimi uporabniki, na njem pa so imeli profile tudi slovenski premier Janez Janša in nekateri člani slovenske desnice.

