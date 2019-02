Tekač v samoobrambi ubil pumo

Nenavadna drama, boj na življenje in smrt, ki ga je nepričakovano dobil človek, se je v ponedeljek odvijala v Koloradu na skoraj 800 kilometrov dolgi rekreativni poti, ki povezuje nacionalne parke v tej ameriški zvezni državi, poročaNBC News.

Puma je napadla tekača, ta se je branil in jo tudi ubil, so uradno sporočili. Imena tekača niso objavili, prav tako niso pojasnili, na kakšen način je žival obvladal in ubil, so pa pojasnili, da je šlo za samoobrambo. Puma ga je napadla od zadaj in ga ugriznila v obraz in zapestje, po telesu, rokah in nogah ima globoke opraskanine, sicer hude poškodbe pa niso smrtno nevarne.

"Če vas napade puma, morate storiti vse, kar je v vaši moči, da se ubranite, tako kot je storil ta gospod," je njegovo reakcijo pohvalil Mark Leslie iz Colorado Park and Wildlifes, službe, odgovorne za nacionalne parke in divje živali v Koloradu. Leslie bdi nad območjem, kjer se je zgodil napad.

Pume so v zadnjih stotih letih v ZDA ubile manj kot 20 ljudi, kaj je v tem primeru v živali sprožili lovski nagon, pa ni jasno.