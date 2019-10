Tekaču z dresom 'Jesus Saves' življenje rešil moški z imenom Jesus

25-letni Tyler Moon se je, kjub temu, da se ni počutil povsem pripravljenega, da bi pretekel maraton, vseeno odločil, da bo 6. oktobra pretekel 10 milj (16 kilometrov) dolgo tekaško progo na Medtronic Twin Cities maratonu. Tisti dan so ga ob progi spremljali in spodbujali njegovi starši in zaročenka, piše Pioneer Press.

Kot je dejal, se je počutil odlično, bil je navdušen in komaj je čakal, da z napisom na dresu 'Jesus saves' (Jezus rešuje) opravi s tekaškim podvigom, ki se ga je veselil že dolgo časa.

Rešil ga je moški z imenom Jesus

A kmalu po nekaj pretečenih kilometrih so se začele težave. Moon se dogajanja od prve pretečene milje ne spomni. Zdravniki so mu povedali, da njegovo srce deset sekund ni črpalo krvi. Doživel je srčni napad, padel na levo stran, si poškodoval obraz, dobil pretres možganov in si poškodoval levo koleno in dlan.

Za njim je v trenutku, ko je padel po tleh, po naključju tekel moški iz Lakevilla, ki mu je bilo ime Jesus Bueno. ''Kar naenkrat se je onesvestil in padel po tleh,'' je trenutek nesreče opisal Jesus, ki je Moonu po vsej verjetnosti rešil življenje. 43-letni Jesus namreč dela v bolnišnici in ima medicinsko izobrazbo. Takoj je pričel z izvajanjem prve pomoči. Preden so prišli reševalci mu je nudil masažo srca in umetno dihanje.