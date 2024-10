Tekaška skupina Vzgojnega doma Kranj: 'Tek mi odpihne skrbi'

Tek je najboljši antidepresiv, terapevt, lepotni strokovnjak in motivator, ki ti pokaže, da se trpljenje in vztrajnost obrestujeta. Se vam zdi ta stavek vzet iz kakšne od motivacijskih knjig? Pravzaprav ni. Te besede so vzete iz ust povsem običajnih najstnikov, ki jih je, pa tudi njihove starše, življenje v preteklosti postavilo na različne preizkušnje in s tem vsakemu otroku po svoje jemalo koščke lastne samozavesti in občutek varnosti. A s tekom ju počasi pridobivajo nazaj. Govorimo o tekaški skupini Vzgojnega doma Kranj, ki se že vrsto let udeležuje tako ljubljanskega maratona kot tudi drugih tekaških prireditev doma in v tujini.