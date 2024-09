Še mesec in pol nas loči od ene največjih tekaških prireditev, Ljubljanskega maratona. In glede na to, da se s športom ukvarja tri četrtine Slovencev, prednjači pa prav tek, smo za vas pripravili tekaške zgodbe, ki navdihujejo, izobražujejo, osveščajo, vas nasmejejo in morebiti za ta šport navdušijo tudi tiste, ki še vedno dvomijo vanj.