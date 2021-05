Tekma med Manchester Unitedom in Liverpoolom zaradi protestov prestavljena

Razburjenje in jeza zaradi zdaj že propadlih načrtov o ustanovitvi nogometne Superlige ne pojenjata. Včeraj zvečer so nezadovoljstvo z vodstvom nogometnega kluba Manchester United jasno in glasno izrazili njihovi navijači ter tako preprečili angleški derbi z Liverpoolom. Kljub prepovedi vstopa zaradi pandemije je množica nekaj tisoč navijačev rdečih vragov in nogometnih navdušencev vdrla na kultni stadion Old Trafford in zahtevala odstop vodstva kluba. Protesti so se sprevrgli v izgrede. Med drugim so razbili več kamer in polomili kotne zastavice. Zaradi protestov so morali tekmo med Manchester Unitedom in Liverpoolom prestaviti.

