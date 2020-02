Prva tekma osmine finala Lige prvakov na jugu Italije med Napolijem in Barcelono se je končala z remijem. Končnih 1:1 je v 57. minuti po lepi ekipni akciji postavil Antoine Griezmann. Tako so si pred povratnim obračunom na domačem Camp Nou Katalonci zagotovili lepo izhodišče. Več o tekmi in obračunih med ekipama pa nam bo povedal komentator Tomaž Lukač.