Povprečna starost čebelarjev pri nas je več kot 60 let. Če vemo, kako pomembne so čebele za nas, potem je na mestu tudi vprašanje, kje so mladi, ki bodo nadaljevali znanje starejših čebelarjev, ko bodo ti odložili bela oblačila in klobuke? Da vendarle je med mladimi zanimanje za ta hobi, ko skrbiš za več kot 60 tisoč pridnih čebelic, dokazuje tudi tekmovanje mladih čebelarjev, ki ga te dni gosti Slovenija, tekmovalci pa prihajajo iz kar 32 držav.