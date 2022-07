Tekmovanje v najboljši 'bundesliga' frizuri

Pri nas ji rečemo bundesliga, na Balkanu fudbalerka, v angleščini pa je to mullet. Govorimo o pričeski, pri kateri so lasje na sprednjem delu glave postriženi na kratko, na temenu pa so dolgi. Ta je svet obnorela pred nekaj desetletji, zdaj pa se spet vrača v modo. Kako zares priljubljena je spet ta pričeska, dokazuje dejstvo, da imajo v ZDA celo posebno tekmovanje zanjo. 14-letni Trace Toon je prepričan, da ima najlepšo tako imenovano bundesliga pričesko prav on. Zmagati ne želi le zase, ampak tudi za prepoznavnost majhnega mesta, od koder prihaja.